Descarrilamento de elétrico em Lisboa faz vários feridos

Um elétrico descarrilou, esta sexta-feira à tarde, na zona da Lapa, em Lisboa, deixando feridos cerca de 25 passageiros que seguiam a bordo.

O acidente, que aconteceu por volta das 18 horas, envolveu o elétrico 25, que faz a ligação de Campo de Ourique à Praça da Figueira. No cruzamento de S. Domingos à Lapa com a Rua Garcia da Orta, capotou, deixando várias pessoas feridas que ainda estão encarceradas.

No local já estão 25 homens e cinco viaturas do regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, mais duas ambulâncias e a PSP.

Imagens do cenário no local do acidente foram partilhadas nas redes sociais.