Detido condutor de camião que circulou em contramão na Segunda Circular

Paulo Lourenço Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Foi detido o homem de 42 anos, nacionalidade portuguesa, que esta segunda-feira conduziu um camião em contramão e provocou um acidente com outras nove viaturas, na Segunda Circular, em Lisboa.

O homem vai continuar detido à guarda da PSP para ser presente na terça-feira ao Ministério Público que, se entender, o levará a um juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça. Em causa está o crime de condução perigosa.

A PSP está a efetuar diligências para apurar as motivações, mas até ao momento não tem qualquer indício que aponte para extremismo ou terrorismo.

"Desconhecem-se as motivações e causas concretas do arguido para a prática dos referidos factos, tendo a sua detenção sido comunicada à autoridade judiciária competente. Da análise preliminar aos indícios recolhidos, não se conclui, até ao momento, que o detido tenha praticado estes atos com intenções de natureza extremista ou terrorista", frisou o porta-voz da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), intendente Alexandre Coimbra.

O suspeito, de nacionalidade portuguesa, foi detido por um polícia à civil que, naquele momento, conduzia na Segunda Circular. "Quando a PSP chegou ao local já estava o condutor imobilizado e detido, por intervenção de um polícia da Divisão de Trânsito que, àquela hora se deslocava para o seu local de trabalho", contou o intendente Coimbra.

O detido foi sujeito aos "necessários testes de despistagem de álcool e droga, tendo ambos sido negativos", referiu ainda o porta-voz da Direção Nacional da PSP.

O balanço final do acidente é de dois feridos graves e nove veículos envolvidos, incluindo o camião.