Discoteca desativada tomada pelas chamas no Entroncamento

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, no edifício da antiga discoteca Swing, no Entroncamento, não havendo vítimas.

Segundo disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o fogo tomou todo o edifício do que foi uma discoteca e depois um restaurante, e que se encontrava desativado.

O incêndio, que deflagrou às 19.50 horas, está a ser combatido por 28 operacionais e 11 viaturas das corporações de bombeiros do Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, tendo sido enviada para o local, por precaução, a Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Hospital de Torres Novas (do Centro Hospitalar do Médio Tejo).