Acidente com autocarro em Lisboa causa 12 feridos ligeiros

Paulo Lourenço Hoje às 10:36, atualizado às 14:12 Facebook

Twitter

Doze pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente com um autocarro de turistas em Lisboa, esta terça-feira de manhã. O veículo de dois andares embateu numa árvore.

O acidente ocorreu cerca das 9.50 horas da manhã desta terça-feira, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, junto aos Restauradores.

Um autocarro de dois andares da empresa Carristur, que seguia no sentido descendente com 23 passageiros, embateu numa árvore e dois turistas ficaram presos no interior, de acordo com fonte dos Sapadores de Lisboa. As vítimas, todas de nacionalidade estrangeira, foram entretanto retiradas do interior do veículo e encaminhadas para o Hospital de São José.

De acordo com fonte policial, ao todo foram 12 os feridos, mas sem que se registassem situações graves. Um dos feridos que ficou encarcerado é um homem, com cerca de 50 anos, de nacionalidade belga.

Segundo testemunhas ouvidas pelo "Jornal de Notícias", o acidente ocorreu quando o autocarro tentava desviar-se de um automóvel.

Do embate resultaram ainda danos numa viatura ligeira, que foi atingida por ramos da árvore e vidros do autocarro, mas nenhum dos ocupantes ficou ferido.

No local do acidente estiveram duas viaturas médicas, duas ambulâncias do INEM e outras cinco dos bombeiros voluntários de Lisboa, Lisbonenses, Sapadores e dos bombeiros Cabo Ruivo e do Beato.

Técnicos da Câmara Municipal de Lisboa procederam ao corte da árvore centenária onde o veículo embateu. Esta operação decorreu entre as 11.25 horas e as 11.50 horas, obrigando ao corte do trânsito na Avenida da Liberdade. A circulação rodoviária foi restabelecida cerca das 12.15 horas, segundo a PSP.

Entretanto, a Carristur emitiu um comunicado em que confirma os 12 feridos, assegurando que 11 são ligeiros e apenas um está em observação no Hospital de São José, ainda que "não aparente cuidados de maior".

No documento, a empresa que organiza passeios de turistas esclarece que não "houve despiste", alegando que "a viatura estava alinhada com o eixo da via". Ainda assim, anunciou que vai abrir um inquérito ao sucedido.