Elevador cai 21 andares em edifício do BPI em Lisboa e mata um homem

JN Hoje às 13:42, atualizado às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, esta sexta-feira, ao final da manhã, na sequência da queda do elevador onde seguia do 17.º andar até ao piso -4, no edifício dos Serviços Centrais do banco BPI, em Lisboa.

O alerta para o acidente no edifício da avenida Casal Ribeiro foi dado às 13.39 horas e para o local foram mobilizados 25 homens com quatro veículos dos Sapadores de Lisboa e INEM.

O óbito foi declarado no local por um médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Segundo revelaram os bombeiros, a vítima é um funcionário dos serviços de manutenção, que estava a trabalhar no elevador. Um outro funcionário, que assistiu ao momento, está a receber assistência psicológica.