Fogo em prédio de Lisboa desalojou cerca de 30 pessoas

Um incêndio num prédio na avenida Almirante Reis, em Lisboa, obrigou esta terça-feira de madrugada à retirada de cerca de 30 pessoas.

O fogo, que atingiu todo o prédio de cinco pisos, teve início às 03.16 horas e foi dado como extinto às 04.56 horas.

No local estiveram 47 bombeiros, apoiados por 16 viaturas, que ao início da manhã continuavam no local em operações de rescaldo.

As chamas obrigaram à evacuação do prédio - antigo, com interior em madeira - bem como de outro contíguo.

Uma pessoa foi transportada ao hospital pelo INEM devido a inalação de fumo.

Os habitantes do prédio ficaram ao cuidado do serviço municipal de Proteção Civil de Lisboa, referiu fonte do regimento de Sapadores Bombeiros.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas.