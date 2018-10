Revenge of The 90's adiado para 20 de outubro em Lisboa

JN Hoje às 19:45 Facebook

A passagem do Furacão Leslie obrigou a organização do espetáculo Revenge of The 90's, que se realizaria este sábado, na FIL, em Lisboa, a adiar o evento para o próximo dia 20 de outubro.

Na página oficial do Facebook, a organização, confirmou a nova data. "O evento foi adiado, não cancelado. Nova data: 20 de outubro", pode ler-se na publicação.

"A "Leslie" fez-nos adiar o evento mas não nos vai parar, a família noventeira vai ter a sua celebração no próximo sábado", explicou a organização, em resposta a muitos comentários feitos pelos participantes, que lamentaram a falta de informação dos responsáveis pelo evento.

Da FIL, o JN obteve a informação, não oficial, que o evento tinha sido adiado para domingo, das 14.00 às 22.00, caso a organização consiga efetivo policial para a segurança dos espetadores.