Resgatado gato no aeroporto de Lisboa, mas Jackie continua à solta

Um gato foi resgatado, esta terça-feira, num parque de estacionamento junto ao aeroporto de Lisboa. Inicialmente pensou-se que fosse Jackie, o gato de seis anos que desapareceu no dia 21, quando se preparava para embarcar com a dona, Sandra Freitas, com destino ao Funchal, na Madeira.

No entanto, uma tentativa de leitura do chip do animal desfez o equívoco, já que o gato encontrado nem sequer tem chip de identificação. A associação Gatos Urbanos procura agora o dono do animal encontrado.

Este segundo gato foi encontrado, na tarde desta terça-feira, por populares, num parque de estacionamento junto ao aeroporto e resgatado por elementos da Sarteam, a equipa de resgate de animais da Escola Portuguesa de Salvamento.

O animal foi levado a um veterinário no aeroporto, que quando tentou ler o chip, descobriu que o animal não o tinha e, portanto, não era o Jackie. Aquele gato estava "debilitado" e tinha a "boca ferida e com sangue", descreveu Cristina Paula, da associação Gatos Urbanos, que ajudou a coordenar os esforços de busca.

Jackie devia ter embarcado como carga para seguir no mesmo voo da proprietária, mas escapou da transportadora. A porta da transportadora foi encontrada no aeroporto em Lisboa. Sandra Freitas viaja quinta-feira para Lisboa para ajudar a procurar Jackie.