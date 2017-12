Gato perdido no aeroporto após fugir de transportadora

Zulay Costa Ontem às 18:30, atualizado hoje às 00:01 Facebook

Transportadora onde o animal seguia chegou vazia à Madeira. Equipa de resgate procura felino.

O gato Jackie está perdido há três dias no Aeroporto de Lisboa e lá deverá passar o Natal pois, até à hora de fecho deste jornal, ainda não havia sido encontrado. É o segundo caso, este ano, naquele aeroporto, diz a associação Gatos Urbanos.

O felino foi deixado dentro de uma transportadora, dia 21, no aeroporto, para embarcar, como carga, com destino ao Funchal, Madeira. A dona, Sandra Freitas, e o marido foram no mesmo voo. O casal é madeirense e trabalha em Lisboa.

Quando teve oportunidade de ir passar o Natal a casa, Sandra decidiu levar o gato e o cão. Com o cão correu tudo bem, mas o gato não teve a mesma sorte. "Quando os fui buscar, já no Funchal, a transportadora do gato não tinha porta e ele não estava lá", conta Sandra. "Ninguém da TAP ou da Groundforce teve a delicadeza de nos dizer nada. Não sabem o que aconteceu. Está sem beber e comer e deve estar apavorado", lamenta. Tudo faz supor que ainda esteja no Aeroporto de Lisboa, pois "foi lá avistado e encontraram a porta da transportadora".

Sandra pediu ajuda à Gatos Urbanos, que contactou a Sarteam, uma equipa de voluntários especialista no resgate de animais, da Escola Portuguesa de Salvamento. O grupo obteve, ontem à tarde, autorização do aeroporto para entrar e ajudar nas buscas. "O resgate de felinos em stress é uma tarefa delicada", justifica Gouveia Monteiro, da Gatos Urbanos. Sandra diz que TAP lhe deu passagem para ir a Lisboa, mas só dia 27. Até lá, enviou uma gravação com a sua voz a chamar pelo gato, para ajudar nas buscas. O JN não conseguiu ontem falar com a administração do aeroporto.