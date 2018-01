Gato perdido no aeroporto de Lisboa encontrado debaixo de um contentor

Zulay Costa Hoje às 14:56, atualizado às 15:15 Facebook

Jackie, o gato que desapareceu, dia 21, no aeroporto de Lisboa, foi encontrado e recuperado esta manhã. Estava escondido "debaixo de um contentor, no terminal de bagagens", informou a associação Gatos Urbanos, que tem ajudado a coordenar as buscas.

O felino foi levado junto de um veterinário, que já procedeu a leitura do chip e confirmou que se trata de Jackie. O animal deveria ter embarcado dia 21 com destino ao Funchal, mas a transportadora chegou vazia.

Na operação de localização e resgate participaram a equipa de resgate Sarteam, associações Animais de Rua e Cantinho da Milu, para além de funcionários do aeroporto.

O gato viaja esta sexta-feira para a Madeira, para se reencontrar com a dona, Sandra Freitas. A proprietária diz que "não tinha perdido a esperança". Foi informada que o gato está "bem de saúde" e será transportado para a Madeira "pessoalmente por uma funcionária da TAP, na cabine do avião", acrescentou a dona de Jackie.