Governo não vai encerrar maternidades no verão em Lisboa

O Governo não avançará com qualquer plano para o fecho rotativo de quatro urgências com serviços de obstetrícia, na zona de Lisboa, durante o verão.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) anuniciu que todas as urgências das maternidades da Grande Lisboa estarão a funcionar normalmente.

"A avaliação das disponibilidades das equipas destes estabelecimentos, cujo esforço se agradece, demonstrou ser possível manter-se a solução de anos transatos, isto é, o funcionamento da referenciação para qualquer um dos serviços de urgência ginecológica e obstétrica, mediante o reforço da contratação de serviços médicos não só nas especialidades de Ginecologia/Obstetrícia, mas também nas de Pediatria e Anestesiologia", pode ler-se em comunicado.

Além disso, as direções clínicas e direções de serviço de urgência das cinco unidades de saúde vão articular semanalmente a necessária afetação de recursos, para que, em cada momento, se possam antecipar eventuais fragilidades decorrentes deste período.

No final de junho, Marta Temido, ministra da saúde, garantiu que nenhuma maternidade do país vai encerrar por falta de ginecologistas/obstetras. "Já disse isso. Não vai haver encerramento de maternidades por falta de ginecologistas/obstetras", frisou a governante, à margem da celebração do terceiro aniversário da primeira unidade de cuidados continuados para crianças com doenças crónicas da Península Ibérica -- Kastelo, em Matosinhos, distrito do Porto.

Em junho, o jornal" Público" avançou que as urgências de obstetrícia de quatro dos maiores hospitais de Lisboa iam estar encerradas durante o verão, fechando rotativamente uma de cada vez, devido à falta de especialistas.