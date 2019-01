Há mais 12 mil crianças com passe desde que é gratuito

Carla Sofia Luz Ontem às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Desde que o passe para viajar na Carris e no Metropolitano de Lisboa passou a ser gratuito para menores de 12 anos, em fevereiro do ano passado, o número de assinaturas mensais aumentou exponencialmente.

Hoje, há mais 12 mil crianças na capital a utilizar o transporte público. Só a Carris contabiliza o dobro das viagens realizadas por menores, passando de 725 mil no primeiro semestre de 2017 para 1,335 milhões até julho de 2018. São mais 610 mil viagens.

A estatística prova que a disponibilização de passes gratuitos a menores de 12 anos tem efeito positivo na procura do transporte público e são boas notícias para as regiões que ponderam replicar a medida, em particular o Grande Porto e a região de Coimbra. Em Braga, todos os estudantes até ao 6.o ano têm passe de graça. Em dezembro, o benefício foi alargado aos alunos do ensino privado. Também nada pagam os alunos do 7.o ao 9.o anos que estudem a mais de um quilómetro de casa. No Algarve, alguns municípios dão o mesmo benefício.

Criar novos hábitos

Na Área Metropolitana do Porto, a decisão está tomada. Em abril de 2019, quando o passe único for implementado, os menores de 12 anos deixarão de pagar.

O número atual de passes de criança na rede intermodal Andante é insignificante. Por mês e em média, contam-se 880 carregamentos da assinatura Andante Júnior (título para menores de 13 anos) num universo de 150 mil passes Andante.

"Já tínhamos noção, por análise de outros casos, que a disponibilização de passes gratuitos para menores de 12 anos corresponderá a um significativo aumento da procura. Mas mais do que esse crescimento exponencial, significa o início de um processo de habituação e de fidelização ao transporte público, o que é mais importante", argumenta o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues.

A medida será suportada pelo Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), que o Governo concretizará em 2019, disponibilizando até 104 milhões de euros para que os municípios do país possam diminuir o preço das tarifas e melhorar a rede de transportes. Além das áreas metropolitanas, há outras regiões onde o transporte público tem expressão e a generalidade olha com expectativa para o PART, aguardando que, em breve, haja uma clarificação do financiamento e do enquadramento.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) de Coimbra manifesta "todo o interesse" no PART e na "atribuição do passe social gratuito a crianças menores de 12 anos, por forma a promover a coesão social, qualidade de vida e equidade da população" de 460 mil habitantes.

O concurso de concessão da rede de transportes na região, que comportará "um esforço orçamental significativo dos municípios", está a ser ultimado e a CIM de Coimbra pede "equidade nacional" ao Governo na atribuição de verbas.

À espera do governo

Também AMAL (CIM do Algarve) tem defendido que o apoio do Governo à redução do preço dos passes chegue a todo o país. O presidente, Jorge Botelho, explica que o concurso de concessão da rede intermunicipal de transportes no Algarve, a lançar em janeiro, não prevê compensações indemnizatórias aos operadores, o que significa que as linhas têm de ser lucrativas. Mas admite medidas de diferenciação tarifária, recorrendo ao financiamento do PART.

Em Aveiro, a CIM finaliza o caderno de encargos para a concessão da rede de transportes, o que incluirá a política tarifária a vigorar a partir de 2020. "Se o Governo tem o objetivo de financiar a redução das tarifas, tem de dizer-nos até fevereiro, porque o concurso para a concessão será lançado no primeiro trimestre de 2019", afirma Ribau Esteves. O presidente da CIM de Aveiro recusa, porém, a oferta generalizada de passes. "Defendemos políticas sociais em razão da carência e do rendimento das famílias e não ser igual para todos", indica o autarca.

No Cávado, cada câmara fará a candidatura ao PART, pois a CIM só gerirá a rede de transportes a partir de 2020. O presidente, Ricardo Rio, dá conta do projeto Quadrilátero Urbano, que envolve Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão. "O projeto será desenvolvido entre 2019 e 2020 para criar um tarifário intermodal nos quatro municípios".

880 carregamentos de passes de criança, em média, por mês, na rede Andante, que serve o Grande Porto, um número insignificante se compararmos com o total de 150 mil assinaturas.

Quintuplicou na Carris

Desde que o passe passou a ser oferecido a menores de 12 anos, há cinco vezes mais títulos de criança na Carris. Passou de três mil clientes para mais de 15 mil.

Subida no Metro

Também o Metro de Lisboa assinala o aumento do número de cartões de criança. Em novembro de 2017, havia 50 mil cartões. Um ano depois, há 62 654 passes.