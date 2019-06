JN Hoje às 21:25 Facebook

Um vídeo de um homem a andar de mota todo nu na Avenida da Liberdade, no centro de Lisboa, está a chamar a atenção nas redes sociais.

A gravação foi partilhada no fim de semana e, nas imagens, é possível ver um jovem a circular entre os carros envergando apenas havaianas e um capacete em forma de boneco, para surpresa dos restantes condutores e peões.

A 8 de junho, decorreu, em várias cidades do mundo, a World Naked Bike Ride, destinada a alertar para a vulnerabilidade dos ciclistas na estrada e para o perigo das alterações climáticas, mas desconhece-se se o momento insólito estará relacionado com esta iniciativa, no âmbito da qual centenas de ciclistas pedalam todos nu por entre o trânsito.

Veja aqui os vídeos: