IC19 reaberto após corte de cinco horas por despiste de camião

A circulação rodoviária no IC19, junto à saída para Queluz, concelho de Sintra, ficou totalmente restabelecida às 11.10 horas, mais de cinco horas após o despiste de um camião, que causou um ferido ligeiro.

"No sentido Lisboa-Sintra, a circulação foi retomada às 10.20 horas e, no sentido Sintra-Lisboa, às 11.09 horas", segundo a Estradas de Portugal.

A circulação no Itinerário Complementar (IC) 19 esteve interrompida desde cerca das 06 horas devido ao despiste de um camião no sentido Lisboa-Sintra, junto à saída para Queluz.

O alerta para o despiste do camião foi dado às 05.44 horas, segundo a PSP.

Do acidente resultou um ferido ligeiro, o motorista do pesado, que foi transportado ao Hospital Amadora-Sintra.

Fonte da Estradas de Portugal adiantou que na origem da demora na retoma da circulação estiveram a retirada do veículo e a reparação do separador central, que sofreu danos com o embate.