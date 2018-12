Inês Banha Hoje às 12:54 Facebook

Uma mulher de 94 anos morreu, esta quarta-feira de manhã, num incêndio na Rua do Salitre, em Lisboa.

O alerta foi dado pelas 11.40 horas, não sendo ainda conhecido se a idosa se encontrava na habitação onde o fogo teve início, adiantou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A vítima foi encontrada já cadáver no número 179 da Rua do Salitre, perto do Rato.