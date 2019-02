Hoje às 12:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio afetou este sábado um restaurante localizado no piso superior do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, sem causar "qualquer impacto no centro", disse fonte da empresa gestora do espaço.

O alerta para o incêndio foi dado às 12:01 e às 12:40 já estava extinto, de acordo com os Bombeiros Sapadores.

Fonte de comunicação da Sonae, a empresa que gere o centro, afirmou que se tratou de um pequeno foco de incêndio "totalmente interno" num restaurante e que estava "totalmente controlado" às 12:40.

"A única coisa que se vê é fumo, mas não teve qualquer impacto no centro", disse.

No local, estiveram oito carros e 27 elementos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.