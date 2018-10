Incêndio obriga a retirar mulher de 100 anos de prédio em Lisboa

Paulo Lourenço Hoje às 21:48, atualizado às 22:28 Facebook

Um incêndio deflagrou, na noite desta terça-feira, na cobertura de um edifício da Rua Ferreira Lapa, em Lisboa, mas, de acordo com um testemunho recolhido pelo JN, não há feridos a lamentar. Uma idosa de 100 anos teve de ser retirada da cave.

A fonte contactada pelo JN no local adiantou que se trata de um prédio de quatro andares, com seis apartamentos. Dois pisos pertencem a um hostel, sendo o resto de habitação.

Uma moradora com cerca de 100 anos foi retirada da cave do edifício, mas não sofreu qualquer ferimento. Os dois apartamentos da cobertura, onde as chamas deflagraram, ficaram inabitáveis.

A Proteção Civil efetuou depois uma vistoria ao imóvel, tendo concluído que não havia condições para os moradores regressarem a casa. Ao todo, 33 pessoas ficaram temporariamente desalojadas.

A Rua Ferreira Lapa foi cortada ao trânsito para as operações de combate às chamas. O fogo terá ficado circunscrito ainda antes das 22 horas.