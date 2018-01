Chamas na cobertura de um prédio assustaram moradores da Lapa

Luís Antunes Ontem às 21:45 Facebook

Twitter

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à noite na cobertura de um prédio na rua de São Domingos à Lapa, em Lisboa.

O alerta chegou às autoridades às 20.33 horas e, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, as chamas deflagraram na cobertura de um prédio na rua de São Domingos à Lapa.

O incêndio apenas atingiu a cobertura, que ficou destruída. As habitações dos restantes andares sofreram danos devido à água utilizada no combate às chamas e ficaram sem condições de habitabilidade, disse Fernando Curto, comandante dos Sapadores, em declarações aos jornalistas no local. Assim, "algumas dezenas" de moradores não irão pernoitar nas suas residências, mas em casa de familiares, acrescentou.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Foi cortada a energia elétrica e o edifício vai ser selado, explicou Fernando Curto. A avaliação ao local será feita de manhã.

No local estiveram 39 bombeiros e 12 veículos, nomeadamente dos Sapadores e bombeiros de Campo de Ourique.

Pelas 21.40 horas, o incêndio estava extinto e em fase de rescaldo, disse fonte dos Sapadores Bombeiros ao JN, acrescentando que não há feridos a registar.

Desconhecem-se as causas do incêndio.