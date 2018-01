Chamas na cobertura de um prédio assustaram moradores da Lapa

Luís Antunes com Lusa Ontem às 21:45 Facebook

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à noite na cobertura de um prédio na rua de São Domingos à Lapa, em Lisboa.

O alerta chegou às autoridades às 20.33 horas e, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o incêndio apenas atingiu a cobertura, que ficou destruída.

As habitações dos restantes andares sofreram danos devido à água utilizada no combate às chamas, disse Fernando Curto, comandante dos Sapadores, em declarações aos jornalistas no local.

"Dos moradores que identificámos - alguns não estavam em casa - foram seis casais, ou seja 12 pessoas, que tiveram de ficar a pernoitar em casa de familiares ou de amigos", disse à agência Lusa. "Não foi propriamente pelo estado do edifício, porque não havia perigo de ruir, mas mais pela quantidade de água usada", explicou. "Nós tivemos dificuldade em montar a autoescada por causa do traçado do elétrico [que passa naquela rua] e, por isso, não fomos muito eficazes em relação ao débito de água", notou.

De acordo com Fernando Curto, "os moradores do terceiro andar e da cobertura, que foram os pisos mais danificados, ainda não podem voltar a casa durante o dia [de sexta-feira], mas os outros podem, logo que seja reposta a eletricidade e o gás e após uma grande limpeza".

No local estiveram 39 bombeiros e 12 veículos, nomeadamente dos Sapadores e bombeiros de Campo de Ourique.

Pelas 21.40 horas, o incêndio estava extinto e em fase de rescaldo, disse fonte dos Sapadores Bombeiros ao JN, acrescentando que não há feridos a registar.

Desconhecem-se as causas do incêndio. A Polícia Judiciária já está a investigar.