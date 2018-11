Incêndio faz quatro feridos e obriga a evacuar hotel em Lisboa

Hoje às 18:47 Facebook

Um incêndio fez quatro feridos, esta segunda-feira, em Lisboa. O fogo deflagrou num hotel, na Praça da Figueira, e obrigou à evacuação do edifício.

O alerta foi dado pouco depois das 17.30.

Segundo a agência Lusa constatou no local, pelas 18.15, as chamas eram visíveis no topo do edifício e estavam a ser combatidas por 28 operacionais, apoiados por nove viaturas.

O incêndio foi dado como circunscrito já depois das 18.00. Ao JN, fonte dois bombeiros explicou que o incidente fez quatro feridos, três mulheres, que foram transportadas para o Hospital de São José, e um homem.

No local estiveram elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros e dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, além das forças policiais.