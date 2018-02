Jantar solidário para crianças nómadas do Tibete em Lisboa

Paulo Lourenço Hoje às 18:02 Facebook

O restaurante "Os Tibetanos", em Lisboa, organiza, na noite desta segunda-feira, um jantar de solidariedade destinado a angariar fundos para a construção de uma escola para crianças nómadas e camponesas em Kyichu, no Tibete Oriental.

O jantar decorre no único restaurante tibetano em Portugal e conta com a participação especial do mestre budista Drupbon Tsering Rimpoché, que vai promover um "Puja Zambala", uma espécie de bênção em grupo para harmonizar as energias e remover negatividades na vida dos convidados.

O mestre Drupbon Tsering Rimponché dará sessões privadas, que consistem em bênçãos e conselhos. Estas sessões, acompanhadas de um tradutor, terão a duração de 10 minutos e necessitam de marcação prévia.

A partir das 20 horas terá lugar o jantar solidário, com um custo de 25 euros, que inclui entradas, sopa, prato principal, sobremesa e bebida. O jantar será acompanhado de uma cerimónia em grupo de "Puja Zambala", que, segundo a crença tibetana, serve para !manter e aumentar a abundância de todos os presentes".

As "Pujas" são orações realizadas com a finalidade de harmonizar as energias das pessoas, dos lugares ou das empresas, sendo práticas frequentemente realizadas para remover obstáculos e negatividades que possam dificultar a vida.

O mestre Drupbon Tsering Rimponché vai depois estar no Porto entre esta terça-feira e quinta-feira, onde irá manter contactos com a comunidade tibetana local.