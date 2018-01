Hoje às 01:23 Facebook

Uma jovem de 16 anos morreu na noite de segunda-feira depois de ter sido colhida por um comboio junto à estação ferroviária do Braço de Prata, em Lisboa.

"O caso ocorreu cerca das 20 horas, com a jovem de 16 anos a ser colhida por um comboio na linha do Norte, junto à estação do Braço de Prata. A jovem acabou por morrer no local", disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, o incidente está a ser investigado pelas autoridades.