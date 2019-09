Jovem de 21 anos morre em acidente no Eixo Norte-Sul

Hoje às 01:09 Facebook

Uma jovem de 21 anos morreu, na segunda-feira à noite, num acidente que envolveu três viaturas no Eixo Norte-Sul, em Lisboa.

Segundo onte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS), o alerta foi dado cerca das 23 horas, para um acidente rodoviário no sentido Camarate-Lumiar.

Fonte dos Sapadores de Lisboa explicou que o acidente ocorreu ao quilómetro três do Eixo Norte-Sul, perto da saída para a Ameixoeira. O sinistro também causou um ferido ligeiro, que foi transportado ao hospital de Santa Maria.

Ao local acorreram elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e a VMER, além da PSP.

"O óbito foi verificado no local", adiantou a PSP, acrescentando que está a investigar as circunstâncias do acidente.