Retomada circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa

Hoje às 14:11, atualizado às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa (ML) foi retomada às 15.23 horas desta sexta-feira, depois de a presença de um cão na via ter motivado perturbações no serviço.

A circulação estava condicionada desde cerca das 12 horas, depois de ter estado perto de meia hora interrompida.

A empresa acrescentou que a situação se deveu à presença "de um cão de pequeno porte", que foi, entretanto, recolhido com vida por uma associação que foi chamada ao local.

A Linha Azul liga Santa Apolónia, em Lisboa, e a Reboleira, na Amadora.