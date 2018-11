Hoje às 09:08, atualizado às 10:31 Facebook

A Linha Verde do Metropolitano de Lisboa foi reposta às 09:38, depois de uma anomalia ter impedido durante mais de uma hora a circulação entre as estações do Martim Moniz e Cais do Sodré, disse fonte da empresa.

A mesma fonte disse que a interrupção, que ocorreu às 08:30, se deveu a "uma anomalia", sem especificar.

A Linha Verde do Metropolitano de Lisboa liga o Cais do Sodré a Telheiras.