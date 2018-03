LNEC garante que Ponte 25 de Abril "está e estará segura"

Hoje às 21:23, atualizado às 22:51 Facebook

O presidente do conselho diretivo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Carlos Pina, garantiu que a Ponte 25 de Abril "está e estará segura".

Carlos Pina, que falava aos jornalistas no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, disse que o relatório revelado esta quinta-feira pela revista "Visão" foi pedido ao laboratório para identificar as anomalias da infraestrutura.

Ponte 25 de abril esteve segura, está segura e vai continuar a estar segura

"O LNEC tem apoiado as Infraestruturas de Portugal (IP), desde o início desta obra [Ponte 25 de Abril]. Atualmente, através de um programa de monitorização contínua do comportamento, da leitura de vários aparelhos instalados na ponte e ainda analisando os regulatórios que o Instituto de Segurança e Qualidade faz mensalmente [...] podemos afirmar que a Ponte 25 de abril esteve segura, está segura e vai continuar a estar segura", disse Carlos Pina, que falava aos jornalistas no LNEC, em Lisboa.

O mesmo responsável referiu que está previsto que as obras decorram durante dois anos e que nesse período não existe perigo para os utentes da Ponte 25 de Abril, explicando que está afastada a ideia de interdição da circulação de veículos pesados na ponte, o que só poderia acontecer caso a situação se agravasse.

"As anomalias que, recentemente, têm vindo a público são na realidade detetadas precisamente com o programa de monitorização que fizemos. Os primeiros trabalhos em que o LNEC esteve envolvido foram feitos em 2012, depois disso temos acompanhado os trabalhos das Infraestruturas de Portugal, no sentido de interpretar as causas dessas anomalias e definir qual é a melhor estratégia de intervenção para voltar a assegurar as necessárias condições de segurança", explicou.

No entanto, Carlos Pina admite que, na sequência de um despacho do secretário de Estado das Infraestruturas, o LNEC elaborou um parecer onde defendia que as obras "deviam ser realizadas o mais depressa possível".

Também esta quinta-feira, António Laranjo, presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), indicou que o concurso público internacional de reabilitação da estrutura - que liga as duas margens do rio Tejo entre Almada e Lisboa - terá um montante superior a 20 milhões de euros e deve ser lançado até dia 22 de março. As obras devem arrancar no final deste ano, início do próximo. O anúncio das obras já tinha sido feito na quarta-feira através de um comunicado da IP à imprensa.

A revista "Visão" divulgou que o Governo recebeu no mês passado um relatório do LNEC que alerta para a necessidade de "medidas urgentes" de reparação da ponte, depois de "terem sido detetadas 'fissuras' numa zona estrutural da travessia".

No seguimento desta informação, o Ministério das Finanças esclareceu, em comunicado, que "todos os pedidos de intervenção na Ponte 25 de Abril, nomeadamente os projetos de portarias de extensão de encargos, foram atempadamente aprovados pelos ministérios competentes".

"Os processos referiam-se a intervenções regulares e programadas no âmbito de um calendário de manutenção plurianual da referida infraestrutura", explicou a tutela, adiantando que "não existe qualquer processo a aguardar autorização do Ministério das Finanças relativo a intervenções de cariz urgente na Ponte 25 de Abril".