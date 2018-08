Mala abandonada obriga a evacuar Centro Comercial de Lisboa

07 Maio 2018 às 22:06 Facebook

Twitter

A mala encontrada no parque de estacionamento do Centro Comercial do Campo Pequeno, em Lisboa, que obrigou à evacuação do espaço comercial na noite segunda-feira, não representava qualquer ameaça.

"Felizmente não se concretizou a ameaça. Foi seguido todo o protocolo de segurança, que incluía a evacuação do espaço, mas tratou-se de uma mala que ali ficou esquecida", disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, o caso tem de ser tratado como uma ameaça real até que sejam cumpridas todas as etapas do protocolo, explicando que a ocorrência foi dada como resolvida cerca das 22.45 horas de segunda-feira.

A mala estava abandonada no parque de estacionamento dos pisos inferiores e obrigou à evacuação do espaço comercial, com o alerta para a ocorrência a ser dado entre as 17.30 e as 17.45 hors.

No local estiveram equipas da Unidade Especial de Polícia da PSP, da Inativação de Explosivos, do Grupo Cinotécnico, além de elementos do Comando Metropolitano de Lisboa e dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.