Manuel Salgado abandona cargo de vereador na Câmara de Lisboa

O vereador do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Salgado, vai abandonar o cargo, que ocupa há 12 anos, disse esta quarta-feira fonte da autarquia.

Manuel Salgado, de 75 anos, é vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa desde as eleições intercalares de 2007, tendo também sido vice-presidente da autarquia até às autárquicas de 2013, ano em que Fernando Medina, atual presidente, passou a ser o braço direito de António Costa, então líder do executivo municipal socialista.

Além do cargo de vereador, o arquiteto é também presidente do conselho de administração da empresa municipal Lisboa Ocidental SRU -- Sociedade de Reabilitação Urbana.

A Lusa tentou contactar, sem sucesso, Manuel Salgado, bem como a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Lisboa.

A notícia da saída do vereador tinha sido avançada pela edição 'online' do semanário Sol.

Nascido em Lisboa em 1944, Manuel Salgado licenciou-se em arquitetura em 1968 pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa.

O arquiteto foi, entre 1972 e 1983, diretor do Departamento de Urbanismo e diretor técnico de uma empresa pública de projetos na capital.

Em 1980, Manuel Salgado ganhou o Prémio Valmor, tendo também arrecadado outras distinções, como o primeiro prémio no concurso da Frente Ribeirinha de Lisboa em 1989.

O autarca foi também dirigente do gabinete de projetos Risco -- Projetistas e Consultores de Design, entre 1984 e 2007, onde desenvolveu projetos como o Centro Cultural de Belém, os espaços públicos da Expo'98 ou o Estádio do Dragão.

Ao longo dos anos, o pelouro do Urbanismo da capital tem sido criticado por munícipes e autarcas relativamente a obras polémicas, algumas delas contestadas nos tribunais, como o conhecido 'mono' do Rato e o Museu Judaico.

Mais recentemente, os projetos de requalificação da Praça do Martim Moniz e do quarteirão da Portugália foram amplamente criticados, tendo Fernando Medina anunciado ainda este mês que o primeiro afinal não iria avançar.

Em setembro do ano passado, após um conjunto de acusações feitas pelo antigo vereador da Mobilidade na Câmara de Lisboa, Fernando Nunes da Silva, em entrevista ao semanário Sol, foram apresentadas três propostas na assembleia municipal que visavam acompanhar o trabalho de Manuel Salgado, enquanto responsável pelos pelouros do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais, todas elas chumbadas.

Os deputados pediam esclarecimentos sobre a Torre de Picoas, que "esteve envolta em polémicas desde o início", sobre "a aprovação da expansão do Hospital da Luz", que "resultou na perda do (na altura) mais recente e mais bem equipado quartel do Regimento de Sapadores Bombeiros da cidade", bem como sobre a "alienação da parcela de terreno conhecida como 'Triângulo Dourado', em Alcântara, ao Grupo Mello Saúde".

Após as votações, Helena Roseta anunciou que iria enviar ao Ministério Público a entrevista ao antigo vereador Nunes da Silva, bem com o excerto da sessão relativa a este ponto, para que o mesmo averigue se "há ou não matéria nova".

Salgado diz que já tinha decidido abandonar cargo

Manuel Salgado esclareceu que a decisão de abandonar o cargo já tinha sido tomada no mandato anterior, com o acordo do presidente da autarquia, Fernando Medina.

Numa entrevista divulgada hoje pelo "Expresso", Manuel Salgado diz que a sua decisão foi tomada com o "acordo do presidente da câmara, Fernando Medina, quando se constituíram as listas para este mandato".

O autarca recorda que completou este mês 75 anos e 12 de mandato, defendendo que "é necessário que as pessoas não se eternizem nos lugares e deem lugar a outras mais novas, com novas formas de resolver os problemas, até porque os desafios são diferentes do que eram há uns anos".

Segundo aquele semanário, a saída de Manuel Salgado deverá consumar-se no final de agosto, não implicando, contudo, que deixe de ser presidente da empresa municipal SRU -- Sociedade de Reabilitação Urbana.

"Estou disponível para continuar se tiver a confiança da Câmara", reforça o ainda vereador.