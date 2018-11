Medina adia leilão dos terrenos da Feira Popular

Leonor Paiva Watson Hoje às 15:29 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, comunicou esta sexta-feira o adiamento do leilão dos terrenos da antiga Feira Popular, marcado para segunda-feira.

O adiamento prende-se com a carta que câmara recebeu quinta-feira do Ministério Público a pedir esclarecimentos sobre o empreendimento, designado de Operação Integrada de Entrecampos.

Medina entendeu, por uma questão de transparência para com os eventuais investidores, adiar a hasta pública para o dia 23, terminando o prazo das propostas no dia 22. Desta forma, os mesmos terão mais tempo para avaliar as questões do Ministério Público e também as devidas respostas que o presidente diz já ter dado ainda na quinta-feira.

Recorde-se que dez entidades mostraram interesse nos terrenos e pediram informações adicionais. Entre elas, estão a banca e seguradoras.

Mas este nunca foi um projeto olhado de forma pacífica. O CDS-PP, por exemplo, sempre colocou algumas dúvidas, designadamente no modelo de loteamento, ou seja, os centristas entendem que o projeto prevê mais construção do que a lei permite. Em outubro, apresentou mesmo na Procuradoria-Geral da República um pedido de sindicância.

Segundo o presidente da câmara, os esclarecimentos pedidos agora pelo Ministério Público prendem-se, precisamente, com as questões levantadas pelo CDS.