Meio ano de salários em atraso numa comissão de menores

Leonor Paiva Watson Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Três funcionários da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) Lisboa Centro estão sem receber salário há seis meses.

A Câmara Municipal delegou a competência desta CPCJ para a Junta de Freguesia de Santo António em junho e já transferiu a verba, mas a Junta diz que o dinheiro veio tarde e que não teve tempo para cumprir os procedimentos obrigatórios. Já a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens diz que está a acompanhar o caso, mas recusou-se a prestar mais esclarecimentos.

A CPCJ Lisboa Centro saiu de Arroios para se instalar na Junta de Freguesia de Santo António - ao abrigo de um protocolo com a Autarquia - em abril. Foi nesta altura que o problema dos salários teve início, mas só em junho é que a Câmara assinou o tal contrato passando para a Junta a competência relativa a esta CPCJ. Já o dinheiro, "duas tranches, de 30 mil euros cada, chegaram em julho, uma no dia 6 e a outra no dia 30", avançou a assessoria de imprensa da Junta. A mesma fonte sublinhou que "nunca a Junta se comprometeu com a Autarquia a pagar aos funcionários em questão logo a partir de abril", porque "não podia". "Íamos pagar sem contrato, sem a verba e sem termos assegurado os procedimentos legais? Isso não existe", reiterou.

Mas, entretanto, de julho até agora, passaram mais três meses. Por que razão a junta ainda não resolveu o problema? "A última tranche chegou quase no último dia de julho e a Junta tem de levar, obrigatoriamente, o protocolo à assembleia de freguesia, bem como a alteração do quadro de pessoal, porque vai assumir funcionários que não tínhamos. Ora, foi impossível marcar uma assembleia de freguesia em agosto porque estava toda a gente de férias. Entretanto, chegou setembro", explicou.

Certo é que, no último meio ano, três funcionários desta comissão de proteção de menores estiveram sem receber salários. O JN pediu alguns esclarecimentos à Câmara, mas não os recebeu; e questionou ainda a Comissão Nacional sobre como está a tratar o caso e que consequências estão previstas para este tipo de incumprimento. "A Comissão Nacional tem vindo a acompanhar este processo desde a mudança da CPCJ Lisboa Centro, da Junta de Freguesia de Arroios para a Junta de Freguesia de Santo António e tem realizado todas as diligências no sentido da sua resolução", respondeu. Sobre o resto, a Comissão Nacional "entende não prestar mais comentários".

O JN tentou ainda falar com a presidente da CPCJ Lisboa Centro, mas Sofia Silveira disse que não iria prestar declarações.

Será que é desta?

Para hoje está finalmente marcada a assembleia de freguesia. Fonte daquele organismo explicou que "as reuniões de assembleia de freguesia são trimestrais", repetiu que "em agosto não houve possibilidade de reunir" e garantiu que "a situação ficará resolvida".

"Sendo aprovado em assembleia de freguesia, iniciamos logo os trabalhos para pagar tudo o que houver para pagar", garantiu.