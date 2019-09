Milhares de caloiros ajudam Banco Alimentar em praxe solidária

Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de estudantes de várias faculdades da Universidade de Lisboa vão ajudar o Banco Alimentar Contra a Fome nos próximos dias no âmbito do projeto "Praxes com sentido".

Depois de várias denúncias de rituais violentos e humilhantes impostos aos caloiros, as instituições de ensino superior começaram a promover iniciativas de integração dos novos estudantes que pudessem ser exemplares.

São cada vez mais os exemplos de ações solidárias realizadas um pouco por todo o país graças à iniciativa dos alunos. O projeto "Praxes com Sentido" é uma delas, resultado de uma ideia da associação sem fins lucrativos "Entrajuda" que convidou as associações académicas a participar em ações de voluntariado.

Na quarta-feira, por exemplo, o armazém do Banco Alimentar em Alcântara, Lisboa, vai receber a ajuda de 700 alunos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa.

Estes jovens irão realizar um itinerário que os levará a enfrentar cinco desafios sociais e ambientais. Depois será a vez de meio milhar de alunos da faculdade de Direito e outros 150 estudantes de Ciências Médicas realizarem as mesmas ações solidárias, explicou em comunicado a "Entrajuda", garantindo que o projeto continua na próxima semana.

A ideia é recuperar o verdadeiro sentido da praxe académica, de acolhimento, integração e convívio e, ao mesmo tempo, incentivar uma cultura de voluntariado enquanto intervenção de cidadania ativa com responsabilidade.

É por isso proposto aos alunos que entrem em contacto com realidades que muitas vezes desconhecem e que criem relações intergeracionais.

A Entrajuda é uma associação que desenvolve iniciativas de voluntariado organizado, tendo para o feito criado uma plataforma online (www.bolsadovoluntariado.pt).

A plataforma permite o encontro entre voluntários, instituições e empresas, escolas e universidades, havendo no site uma zona onde os alunos se podem inscrever facilitando a gestão por parte das associações académicas.

Em funcionamento desde 2006, a Bolsa do Voluntariado é o maior site de voluntariado em Portugal com mais de 50 mil voluntários e 2.300 organizações sem fins lucrativos registadas.

A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet, é também a presidente da Entrajuda.