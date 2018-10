Moradores da Graça dizem-se "fartinhos" dos tuque-tuques

Leonor Paiva Watson Hoje às 13:58 Facebook

A linguagem é colorida, os sopapos ocorrem de quando em vez e movimentação não falta. Mas os moradores dizem estar "fartinhos" da "animação" que os tuque-tuques levaram ao miradouro da Senhora do Monte, na Graça.

São centenas. Param, arrancam, amontoam-se no largo, congestionam o trânsito. E depois "é preciso fechar as janelas para não se ouvirem os debates e os combates de pugilismo entre os condutores dos tuque-tuques e os taxistas", ironiza Liliana Almeida.

E enquanto falava a Liliana, ali moradora e trabalhadora no Hotel Tings Lisbon, lá estavam os carrinhos, a subir a calçada do Monte, a empilharem-se no largo, a descer a Rua da Senhora do Monte, num pega turista, larga turista, sempre por ali fora, "quase a escangalharem-se". De tal forma que não "se percebe o encanto", mas a verdade é que seguem cheios e uma hora "naquilo" custa 70 euros. Basicamente, "é preciso regulamentação e, já agora, educação", diz Liliana.

E Raul Augusto, morador ali há 56 anos, afina pela mesma bitola, pois está farto da música que tem levado. "Isto aqui é uma desgraça todos os dias", reitera, assim logo para atalhar, porque se sente "sem paciência" para o que "não há maneira de se resolver".

"A Junta pouco faz. A Câmara também não e a EMEL a mesma coisa. Os tuque-tuques estacionam em todo o lado, nós ligamos para a EMEL e de lá dizem que não podem fazer nada, que é com a Polícia Municipal. Ligamos para a Polícia Municipal e eles dizem que é com e EMEL. Fazemos queixas à Junta, mas não se vê melhorias", conta, sublinhando que os residentes estão "fartinhos".

Este discurso poderia multiplicar-se 250 vezes, que é o número de assinaturas que já tem a petição que os moradores puseram a andar contra a situação. A Câmara há muito que prometeu regulamentação sobre a matéria, mas até agora "não se viu nada", resume Luís Rodrigues, morador há 50 anos. O JN tentou contactar a Autarquia, e com a Junta de Freguesia de S. Vicente, mas não obteve resposta.

Idosos ficam reclusos

Um outro morador, que não quer dar o nome, acrescenta que "muito idosos ficam reclusos, porque têm receio de ser atropelados. E, mesmo em casa, ficam com as janelas fechadas para não ouvirem o barulho".

Uma grande parte dos tuque-tuques já são elétricos, mas não é a esse barulho que se refere este morador. "É a algazarra que fazem, as discussões que acontecem entre ele e os taxistas, ou com outros condutores", retrata. Além disso, a condução "não é nada segura". E verifica-se. À velocidade com que alguns saltam na calçada do Monte parece que já foi criada a versão tuque-tuque adrenalina. "E o pior é o facto de os carros de emergência médica nem sempre poderem passar", volta à conversa Luís Rodrigues.