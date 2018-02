Motociclista morre em despiste contra árvore em Lisboa

Ontem às 20:00 Facebook

Um motociclista morreu, este domingo, ao final da tarde, num acidente na Avenida de Ceuta, em Lisboa.

Um motociclista com 43 anos morreu, ao final da tarde deste domingo, em Lisboa. Ao que o JN apurou junto de fonte da PSP, o condutor do motociclo circulava no sentido ascendente (Alcântara - Praça de Espanha) quando se despistou, embatendo numa árvore. Terá tido morte instantânea.

O acidente ocorreu às 18.20 horas e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM foi chamada ao local, mas o motociclista já se encontrava sem vida, tendo sido declarado o óbito.

A PSP ainda está na Avenida de Ceuta, mas o trânsito já foi normalizado.