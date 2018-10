Motorista do camião em contramão sem registo de incidentes anteriores

Hoje às 19:14 Facebook

A empresa de resíduos Renascimento, proprietária do camião que entrou esta segunda-feira de manhã em contramão na Segunda Circular, em Lisboa, lamentou o sucedido, mas ressalvou que o motorista envolvido tem 12 anos experiência "sem qualquer incidente registado".

Em comunicado, a administração da Renascimento disse que "não pode deixar de lamentar o sucedido" e sublinhou que o motorista do pesado "é colaborador há 12 anos e não tem "qualquer incidente registado".

"O mesmo colaborador dispõe de toda a formação requerida para o exercício da sua função, tendo participado, ainda este ano, numa formação "Eco-condução para pesados", referiu ainda a empresa, acrescentando que todos os seus colaboradores "têm os exames médicos em dia e têm o registo criminal limpo".

A empresa refere, ainda, que está a colaborar com as autoridades "de forma a compreender a razão" do acidente.

"Continuaremos a acompanhar o processo e aguardamos as conclusões preliminares do mesmo", conclui a empresa.

Às 07.22 horas, um camião entrou em contramão na Segunda Circular, na zona da Alta de Lisboa, no sentido Norte-Sul (Aeroporto-Benfica), provocando um acidente que envolveu nove veículos e causou três feridos, um dos quais grave.

Este acidente obrigou ao corte de circulação, tendo a via sido reaberta ao trânsito pelas 11 horas.

Entretanto, o condutor do camião foi detido pela PSP e será presente na terça-feira ao Ministério Público, que vai decidir se o vai levar a um juiz.