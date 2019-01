Dois agentes da PSP colhidos por comboio ao deter agressor

Alexandra Panda, Nuno Miguel Ropio e Rita Salcedas Ontem às 22:05 Facebook

Dois agentes da PSP, um homem e uma mulher, foram colhidos por um comboio, esta quarta-feira à noite, na Gare do Oriente, em Lisboa, quando tentavam deter um jovem suspeito de agressões a um maquinista e a um revisor da CP.

Segundo apurou o JN, a PSP foi chamada a intervir cerca das 21 horas numa situação de violência dentro de um comboio suburbano, saído de Santa Apolónia em direção à Gare do Oriente​​​​​​, depois de o maquinista e o revisor terem sido agredidos por um passageiro, um jovem de 23 anos. A Polícia mobilizou uma patrulha de quatro agentes da Divisão de Segurança a Transportes Públicos.

Quando o comboio chegou ao Oriente e os agentes se deslocaram ao local, dois deles acabaram por ser colhidos por uma composição que seguia no sentido contrário (Porto - Lisboa) e que, por estar a chegar à plataforma, não seguiria a velocidade elevada. Enquanto isso, o alegado agressor colocou-se em fuga, tendo sido detido entretanto, adiantou ao JN fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

A mulher, de 23 anos, a trabalhar na Polícia há pouco tempo, foi atingida no peito, tendo sido encaminhada para o Hospital S. José, com um traumatismo torácico e abdominal, embora o INEM não tenha conseguido identificar a gravidade dos ferimentos. O homem, de 32 anos, foi atingido no braço e transportado também pelo INEM em estado ligeiro para o Hospital Santa Maria, disse fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Um terceiro agente presente no local assistiu ao acidente e necessitou de receber assistência psicológica, dada por uma equipa de psicólogos da PSP. O quarto elemento da Polícia que acorreu ao local não ficou ferido.

O alerta para o acidente foi dado às 21.13 horas.

Fonte da CP disse ao JN que a circulação ferroviária naquelas linhas foi restabelecida cerca das 22 horas.