Navio desencalhado sujeito a inspeções

O navio espanhol Betanzos, que começou a flutuar esta sexta-feira de madrugada, depois de dez dias encalhado no Bugio, na foz do rio Tejo, já está atracado e pronto para ser sujeito a várias inspeções.

Ao JN, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional disse que "o navio começou a flutuar por volta das duas horas, quando apanhou uma cota mais profunda, na ordem dos seis metros, tendo o rebocador feito o puxão final nessa altura".

A mesma fonte adiantou que o Betanzos está agora atracado e pronto para fazer inspeções, sendo a primeira da própria Autoridade Marítima, "por questões de segurança".

O navio não tem danos na estrutura, mas tem avarias. Não mexe o leme, por exemplo e um dos geradores não está operacional. É ainda preciso verificar a hélice e a âncora.

Após as inspeções, poderá ir logo para o estaleiro para uma revisão, pelo que as 130 toneladas de areia que transportava terão de ser descarregadas e levadas para Casablanca, o destino inicial do Betanzos, por outra embarcação.

O Betanzos, com dez tripulantes a bordo, encalhou na madrugada de dia 6 de março, cerca das 1 hora, à saída da barra de Lisboa, após uma falha total de energia.

Nos últimos dez dias foram feitas várias tentativas para o desencalhar.