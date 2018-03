Navio encalhado na foz do Tejo já foi arrastado 80 metros

Leonor Paiva Watson Hoje às 16:07 Facebook

O navio espanhol Betanzos, encalhado na foz do rio Tejo, no Bugio, há oito dias, já foi arrastado 80 metros, disse esta quarta-feira o porta voz da Autoridade Marítima Nacional, Fernando Pereira Fonseca.

Segundo a mesma fonte, entre as 22 horas de terça-feira e as duas da madrugada desta quarta-feira, o Betanzos deslocou-se cinquenta metros. Mais recentemente, entre as 11.30 e as 14 horas, deslizou mais trinta.

Esta é uma operação delicada, até porque "estamos a tentar desencalhar 10 mil toneladas, ou seja, tem de ser devagarinho", explicou.

O facto de o Betanzos ter-se movimentado "é uma boa notícia", tendo em conta que aquele permanece em cima de um grande banco de areia e que estão para trás diversas tentativas infrutíferas para o rebocar.

Recorde-se que a âncora já foi cortada e que agora o único ponto de ligação do navio é ao rebocador, que vai continuar a dar dar puxões de tensão, assim que a maré voltar a permitir, a partir das 23 horas.

"O agravamento do estado do mar pode ajudar, porque aumentará o nível da água", afirmou o porta voz da Autoridade Marítima.

O Betanzos está encalhado há oito dias e carrega 130 toneladas de combustível e 20 toneladas de resíduos oleosos, mas segundo Pereira Fonseca, "o risco de derrame é diminuto", porque não há danos na sua estrutura.