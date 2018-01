Nevoeiro provoca atrasos e cancelamento de voos em Lisboa

Hoje às 11:43, atualizado às 13:16 Facebook

O nevoeiro está a afetar a operação no aeroporto de Lisboa, com alguns voos cancelados e divergidos e vários atrasos nas chegadas e partidas, esta quarta-feira de manhã.

O Aeroporto Humberto Delgado encontra-se em "low visibility operations" (LVO - Baixa Visibilidade de Operações) desde cerca das 6 horas da manhã desta quarta-feira, o que está a condicionar as partidas e chegadas de aeronaves, nomeadamente por obrigar a um "maior espaçamento entre aviões", disse à Lusa fonte oficial da ANA Aeroportos de Portugal.

De acordo com os dados disponíveis na página da ANA na Internet, foram canceladas as chegadas de dois voos da Ryanair com origem em Eindhoven (Holanda) e Nápoles (Itália), de um outro da Air Europa com partida de Madrid e de um voo que faz a ponte aérea da TAP entre o Porto e Lisboa.

No que se refere às partidas, foi cancelado um voo da TAP com destino ao Porto e um outro da Air Europa para Madrid.