Nove doentes com legionela continuam internados

Nove dos 15 casos de legionela detetados no Hospital CUF Descobertas em Lisboa permanecem internados, sendo que seis já tiveram alta.

Durante este sábado, dois dos doentes internados na CUF Descobertas tiveram alta clínica, mantendo-se cinco no Internamento Geral, "que continuam a evoluir positivamente no seu estado clínico", pode ler-se em comunicado da unidade hospitalar enviado às redações.

"Dos 15 casos notificados à DGS até ao momento, um total de seis doentes já teve alta hospitalar, mantendo-se internados outros nove doentes, cinco doentes no Hospital CUF Descobertas, como referido, e os restantes quatro noutras unidades hospitalares", pode ler-se na nota.

No passado mês de outubro, um surto da bactéria "Legionella pneumophila" no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, infetou 56 pessoas e causou seis mortos. O surto foi dado como terminado no dia 27 de novembro.

A bactéria legionela é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até 10 dias.

A infeção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.