Pão com pregos "especificamente para os cães" no chão de parque em Lisboa

Post no Facebook alertou para pedaços de pão com pregos encontrados no chão de um parque na freguesia da Ajuda, em Lisboa. Segundo a página, o habitual "pão cortadinho e preparado para os pombos" foi substituído por este, "colocado especificamente para os cães que ali passam".

A página de Facebook em questão chama-se "Pó D'Arroz", que é o nome do cão do dono que faz esta denúncia. O post já teve mais de 15 mil partilhas, mas tanto o responsável pela página, João Molinar, como o presidente da junta de freguesia de Ajuda, Jorge Marques, garantem que esta situação é única na zona.

"Visto que não conseguimos saber quem foi e é muito difícil prevenir ou antecipar, no mínimo, conseguimos alertar de forma rápida e eficaz para os donos, com ou sem trela, andarem mais atentos", afirmou João Molinar, em declarações ao JN. "Bem sei que 99% das pessoas sem cão nunca fariam tal coisa, mas também sei que 99% dos cães não teriam força para recusar um pedaço de pão oferecido na rua", lê-se no post.

"Por hoje peguei no pão todo e fui direito ao lixo, mas o que acontecerá amanhã se não for ao parque a essa hora e alguém passear o cão antes? Ou será que tal situação se vai tornar preocupante apenas quando duas crianças estiverem a brincar e, ao ver tal pão seco e crocante no chão do jardim o metam na boca?", escreveu a página.

O presidente da junta confirmou ao JN que teve conhecimento da situação através de um grupo de Facebook sobre a região e que ficaram "muito preocupados".

João Marques garantiu que estão a ser pensadas soluções, como o "encerramento do parque à noite" e a monitorização do local, mas que, para isso, ainda é necessário "conversar com a população" para ver se não existe nenhum inconveniente.

Após o sucedido, o presidente afirma ainda que não foram encontrados novos pedaços de pão com pregos.