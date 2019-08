Parque das Nações atacado por "baratas jurássicas"

Leonor Paiva Watson Hoje às 01:00, atualizado às 09:31 Facebook

Os moradores e lojistas da Alameda dos Oceanos, no Parque das Nações, em Lisboa, denunciam a existência de uma praga de baratas, que têm invadido os prédios e os estabelecimentos comercias. A Junta de Freguesia diz que os bichos apareceram após uma desinfestação.

"Aquilo são autênticos caças-bombardeiros 747", avança Deolinda Costa, funcionária da Zona Ótica, que, recentemente, teve de andar "à vassourada" para afastar os insetos e evitar que entrassem no estabelecimento. Deolinda acrescentou que os bicharocos, que "até fazem escalada", têm andado especialmente visíveis ali na Alameda durante este mês de agosto e que tal tem assustado muito os transeuntes.

A história é repetida por Elisa Soares, proprietária do cabeleireiro Pride, e ainda outros lojistas, como, por exemplo, Nancy Moreira, da Clínica Ecrã. Elisa conta que os bichos saem "pelos canos, no lavatório", que são "clientes assíduos" nas garagens do Edifício Ecrã e que "são tão grandes que não são baratas, são baratonas". Já Nancy acrescenta que as viu "em grupo, mas só uma vez só" e que "de uma outra vez já eram só duas ou três".

Questionada pelo JN, fonte da Junta de Freguesia do Parque das Nações explicou que, por causa da queixa de um morador, foram feitas diligências junto da Câmara Municipal de Lisboa, que "procedeu, de imediato, a uma desbaratização".

"Foi por causa dessa ação que as baratas vieram à superfície, tendo morrido pouco depois e sido removidas por uma equipa da Junta", informou a mesma fonte, acrescentando que a Câmara tem em marcha uma campanha de combate a pragas, em diversas zonas da cidade. Os moradores agradecem. "São mesmo grandes. São baratas jurássicas", retratou Deolinda.

Câmara faz limpeza em várias freguesias

Em resposta a reclamações de residentes feitas no Facebook - na página da Higiene Urbana da Câmara - o município garantiu que "continuam a decorrer em toda a cidade intervenções de limpeza dos coletores de esgoto na via pública, para desinfestação de baratas". Na mesma nota, a Câmara apela aos moradores que façam "a desinfestação das caixas de visita dos coletores internos dos prédios". Entretanto, foram realizadas intervenções "nas áreas das Benfica, São Domingos de Benfica, Olivais, Lumiar, Marvila, Ajuda, Belém, Carnide e Santa Clara". Também serão feitas "ações de monitorização", conclui.