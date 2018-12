Passagem de ano: Praça do Comércio com trânsito condicionado a partir de sábado

Hoje às 10:34 Facebook

A Praça do Comércio, em Lisboa, vai sofrer condicionamentos de trânsito a partir de sábado devido às comemorações dos festejos do Ano Novo tradicionais naquele local, sendo encerrada a circulação no topo norte da praça.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Lisboa divulgada hoje, sábado e domingo -- 29 e 30 de dezembro - é encerrada a circulação no topo norte da Praça do Comércio e na Avenida Ribeira das Naus, entre as 21 horas e as 23.45 horas.

Já no dia 31, segunda-feira, devido ao elevado número de pessoas esperado no local para a noite de passagem de ano, a Avenida Ribeira das Naus e o topo norte da Praça do Comércio são encerrados à circulação a partir das 17 horas.

O trânsito particular proveniente da Avenida da Liberdade só poderá circular até aos Restauradores, sendo que os transportes públicos podem continuar a circular até as autoridades o permitirem, podendo inverter o sentido da sua marcha no Rossio.

Para o tráfego proveniente da Avenida Almirante Reis, a circulação será interrompida no Martim Moniz, com inversão possível nesta praça, enquanto para o trânsito proveniente de Nascente, é feita a interrupção da circulação no viaduto da Avenida Mouzinho de Albuquerque, sendo que a Carris poderá inverter o sentido de marcha no Largo do Terreiro do Trigo.

Em relação ao tráfego proveniente de Poente, é interrompida a circulação na Avenida D. Carlos I, com desvio para o interior da cidade.

Já a ligação entre colinas é interrompida entre as 18:00 e as 20:00, com corte de tráfego no Largo do Chiado.

De acordo com o comunicado da autarquia, a reabertura da circulação está prevista para as 04:00 ou logo que estejam reunidas todas as condições de segurança.