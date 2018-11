Ponte 25 de Abril cortada no sentido Lisboa-Almada devido a acidente

Hoje às 10:37 Facebook

A circulação na Ponte 25 de Abril, no sentido norte-sul (Lisboa/Almada), está cortada ao trânsito, na sequência de um acidente envolvendo várias viaturas, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Pelas 09:55 de hoje, o comando metropolitano da PSP explicou que o acidente tinha acabado de acontecer, razão pela qual ainda não tinha o número de viaturas envolvidas no acidente.

À mesma hora estava igualmente cortada ao trânsito a segunda circular no sentido Lisboa-Sintra, devido a um despiste junto à Escola Superior de Comunicação Social, que causou dois feridos ligeiros, acrescentou a mesma fonte. As viaturas estão a ser desviadas para outras alternativas até que as autoridades retirem o automóvel acidentado e procedam à limpeza da via.