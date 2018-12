Prédio com fissura em Lisboa assusta moradores

Leonor Paiva Watson Hoje às 20:39 Facebook

O interior do prédio 37, da Rua General Silva Freire, na Encarnação, em Lisboa, apresenta uma fissura do rés-do-chão até ao último andar e que, em algumas partes, tem mais de um centímetro de largura. Há mais destas em cada lanço de escadas e parte do teto já cedeu.

Chove dentro do edifício e foi um conjunto de moradores que denunciou o caso, dizendo que esta situação é vivida desde as obras no metro, em 2011. A administração do condomínio remeteu-se ao silêncio e a Metro não aceita qualquer responsabilidade.

A empresa sublinhou que "efetuou um conjunto de diligências no sentido de analisar e despistar a evolução das patologias do edifício, bem como as causas associadas a esse fenómeno" e que no final "o Metropolitano de Lisboa concluiu que não existe correlação entre as patologias existentes no edifício e as obras de execução da estação Encarnação". Acrescentou, ainda, que solicitou ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) um relatório.

Laboratório tem conclusões

O JN enviou ao LNEC um conjunto de perguntas que não foram respondidas. O laboratório limitou-se a dizer que "todas as questões sobre o assunto em referência deverão ser dirigidas ao Metropolitano". Pedimos depois à Metro que nos facultasse as conclusões do relatório na íntegra, mas não houve resposta em tempo útil.

Os moradores garantem que as fissuras "apareceram na altura das obras da estação da Encarnação", mas, podendo isso "ser coincidência", o que pretendem mesmo é "saber, preto no branco, a origem das rachadelas, que são assustadoras, para ser possível resolver o problema", afirmou Leonel Pinto, do rés-do-chão direito. "Já fizemos arranjos, mas não queremos continuar a investir dinheiro, porque é muito e não temos, sem saber a causa", argumentou.

As escadas têm fitas adesivas a tapar as fissuras. Joana Sequeira, do 3. o andar, contou que "foram colocadas pela Proteção Civil do município". "Disseram-nos que se a fissura aumentasse e rasgasse a banda para chamar novamente. E assim fizemos, mas não passa disto", disse. Contactada, esta autoridade não respondeu.

Fernanda Soares, do rés-do-chão esquerdo, afirmou que não consegue dormir "com medo que o prédio venha abaixo". "Andamos há anos a pedir ajuda". Entretanto, a Câmara comunicou aos moradores que tinham de "fazer obras", caso contrário, "agravam o IMI".

Metro conhece situação

Na resposta enviada ao JN, a Metropolitano de Lisboa acrescentou que enviou uma carta ao condomínio no dia 3 de julho, "dando conta de todo o acompanhamento e levantamento efetuados em redor do assunto e mencionando que a Metro iria prosseguir com os trabalho de peritagem para que todas as dúvidas sejam esclarecidas". A administração do condomínio manteve silêncio, mas os moradores confirmam a existência da carta.

Dezoito apartamentos

O edifício, com cave, rés-do-chão e ainda três pisos, tem 18 habitações e está todo ocupado. Os residentes sublinham que "o medo é um sentimento generalizado".

Baldes para a chuva

Um dos dramas dos moradores do 37 da Rua General Silva Freire é, também, a chuva que cai dentro do edifício durante o inverno. Para contornar o problema, recorrem a baldes, que acabam por funcionar como "depósitos de água", pormenoriza Joana Sequeira.

Estação de metro

A estação de metro da Encarnação abriu no ano de 2012, juntamente com a de Moscavide e a do Aeroporto. Durante o verão, esteve encerrada durante algum tempo para "trabalhos de reparação", segundo o comunicado que a empresa emitiu na altura.