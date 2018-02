Fogo em prédio de Lisboa destruiu três espaços comerciais

Paulo Lourenço com Lusa Hoje às 11:54 Facebook

O fogo ocorrido esta terça-feira de madrugada na avenida Almirante Reis, em Lisboa, obrigou a evacuar dois prédios e destruiu três espaços comerciais: um restaurante, um kebab e uma churrasqueira.

O fogo, que atingiu um prédio de cinco andares, teve início às 03.16 horas e foi dado como extinto às 04.56 horas. Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros, foram retiradas cerca de 30 pessoas do prédio atingido pelas chamas e de outro contíguo. Entre as pessoas afetadas há 19 desalojados, que estão a ser acompanhados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil para encontrar alternativa de alojamento.

Uma pessoa foi transportada ao hospital pelo INEM devido a inalação de fumo.

Fonte oficial da Câmara Municipal de Lisboa avançou à Lusa que os desalojados estão a ser entrevistados para, juntamente com a Santa Casa da Misericórdia, ser encontrada uma solução de alojamento.

No local permanecem os bombeiros, que ainda estão no interior do edifício, seguindo-se depois a vistoria, de acordo com a mesma fonte.

Os habitantes que tiveram de sair do prédio contíguo devido às chamas já tiveram autorização para regressar a casa.

No local estiveram 52 bombeiros, apoiados por 14 viaturas.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas.