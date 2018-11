PSD e CDS contra nome de Saramago para Campo das Cebolas

Leonor Paiva Watson Hoje às 22:28 Facebook

Twitter

O Campo das Cebolas vai passar a chamar-se Largo José Saramago. A proposta do Executivo de Fernando Medina foi aprovada esta quarta-feira, em reunião de câmara, pelo PS, BE e PCP, apesar de ter contado com os votos contra do PSD e do CDS -PP.

"É um mau serviço à cidade e a José Saramago. Saramago ficará esquecido atrás do nome Campo das Cebolas que sempre vai prevalecer", justificou ao JN João Pedro Costa, vereador do PSD. Numa declaração enviada à imprensa, os sociais-democratas esclarecem ainda que "o topónimo Campo das Cebolas remonta a tempos imemoriais e tem vários séculos de existência, estando referenciado em documentos anteriores ao terramoto de 1755".

Mesmo com os votos contra da Direita, a proposta passou e a Câmara tem do seu lado um "parecer favorável" da Comissão Municipal de Toponímia, de 9 de novembro, que permite a atribuição do nome do Nobel ao Campo das Cebolas". O JN tentou falar com o CDS-PP mas não conseguiu.

BE exige mais informação

A Câmara aprovou ainda uma moção do BE que pede ao Executivo que disponibilize aos vereadores toda a informação sobre o projeto de requalificação do Martim Moniz, apresentado na semana passada. A primeira recomendação é que seja distribuído o contrato da concessionária que explorará aquela praça.

Entretanto, o CDS apresentou uma moção pedindo uma intervenção na zona da Bica, com o reforço de efetivos na esquadra e o aumento de policiamento na zona, mas foi chumbada.