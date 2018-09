PSD quer decisões de Manuel Salgado passadas a pente fino

Leonor Paiva Watson Hoje às 21:04 Facebook

Sociais-democratas vão propor uma sindicância ao vereador do Urbanismo na Assembleia Municipal.

O PSD vai propor uma sindicância às decisões do vereador do Urbanismo Manuel Salgado, já na próxima reunião da Assembleia Municipal. O JN falou com vários deputados municipais e vereadores que não adiantaram se vão votar ao lado dos sociais-democratas, mas afirmaram a "necessidade de clarificação" de algumas decisões. O assunto volta à ribalta por causa de suspeições levantadas, recentemente, sobre as alterações do Plano Diretor Municipal (PDM), em 2012.

"Há um clima de desconfiança consecutivo. Uma das suspeições é que a alteração do PDM foi martelada. Ou seja, foi feita para um processo específico", avança o deputado municipal social-democrata Luís Newton. O deputado refere-se à recente entrevista dada pelo ex-vereador Nunes da Silva ao semanário "Sol", em que este levantou dúvidas sobre o licenciamento da Torre Picoas. O ex-vereador socialista afirmou ali que Manuel Salgado sempre negou ao primeiro proprietário daquele terreno a possibilidade de construir algo com mais de 12 mil metros quadrados, se quisesse escritórios; ou 14 mil, no caso de querer construir habitação. Mas, mais tarde, e já com o novo PDM, permitiu o dobro da área aos novos donos do terreno, o grupo BES.

Para Luís Newton tudo isto tem de ser "cabalmente esclarecido". "Vamos propor uma sindicância para compreender se os procedimentos adotados neste e noutros casos são os corretos. A simples suspeita de se martelar um PDM é algo gravíssimo", sublinha. O deputado entende ainda que o Executivo deveria falar, pois "a cidade está a crescer, o investimento feito em requalificação nos últimos seis anos foi o maior de sempre na cidade, quem investe quer ter segurança" e "estas suspeições podem fazer os investidores pensar que isto aqui é a América Latina dos anos 60".

Câmara não sabe de nada

Ao JN o Executivo limitou-se a responder: "Não temos conhecimento da recomendação [do PSD] que refere, nem dos seus termos. Não comentamos". Já o PCP, pela voz do vereador João Ferreira, lembra que a avaliação que os comunistas fazem das políticas de urbanismo "é muito negativa", porque "o desenvolvimento da cidade está nas mãos dos promotores imobiliários". Acrescenta ainda que sobre as suspeições suscitadas, "o Executivo deveria dar esclarecimentos".

Do lado do CDS, João Gonçalves Pereira refere que os centristas querem conhecer primeiro o texto da proposta do PSD, mas diz que "seria importante a Câmara esclarecer suspeitas". O Bloco de Esquerda não quer comentar "até a sindicância ser formalmente pedida".