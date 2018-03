Queda de árvore sinalizada provoca danos em vários carros em Lisboa

Hoje às 14:10 Facebook

A queda de uma árvore já sinalizada para abate pela Junta de Freguesia provocou, esta quinta-feira, danos em vários carros na praceta Dr. João Couto, em Benfica, Lisboa, sem provocar danos pessoais.

As fitas de segurança estavam a cercar sete carros, constatou a Lusa no local. Pelas 13 horas, a Polícia Municipal estava no local a cortar os galhos da árvore.

Moradores no local afirmam que a árvore "estava totalmente seca" e tinha uma cinta da Junta de Freguesia, há cerca de mês e meio, a dizer que a árvore tinha de ser abatida.

"A árvore estava totalmente seca e é para abater. Foi uma sorte ter caído para este lado e não para o outro, onde há um parque infantil", disse José Manuel, um dos moradores.

Zita Terroso, vogal na junta pelo PSD, afirmou à Lusa que ainda na última reunião avisou a presidente da junta.

No sítio dos Bombeiros Sapadores de Lisboa na Internet, às 13.30 horas, estavam em aberto cinco ocorrências relacionadas com a queda de árvores ou de infraestruturas em Lisboa.