Reaberta Marginal no sentido Cascais-Lisboa

A Câmara de Oeiras reabriu esta quinta-feira, às 18.15 horas, a estrada Marginal entre Paço D'Arcos e o Alto da Boa Viagem, no sentido Cascais-Lisboa, depois de ter sido encerrada pelas 12 horas devido à agitação marítima.

"Foi reposta a situação e a Marginal abriu às 18.15 horas", disse fonte da autarquia.

Antes disso, os serviços camarários estiveram durante pouco mais de uma hora a limpar a estrada.

A fonte da Câmara de Oeiras disse ainda que "é previsível" que a Marginal volte a ser fechada durante a madrugada porque se prevê um agravamento do estado do mar. "É possível que a partir das 2, 3 horas esteja outra vez complicado", disse a mesma fonte, acrescentando que a Proteção Civil "vai estar no local a monitorizar a situação".

Os 18 distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).