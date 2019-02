Reabertura total do IC 16 nunca antes do final do ano

Paulo Lourenço Hoje às 21:36 Facebook

O concurso público para a reparação do pavimento no IC16 - que liga Lisboa a Sintra - deverá avançar durante este mês, mas as obras só deverão estar concluídas para o final do ano, confirmou o JN junto de fonte da Infraestruturas de Portugal (IP). Esta é a alternativa mais rápida nos acessos e saídas da capital para a zona de Sintra e está condicionada desde dezembro, devido a um abatimento de piso.

Apesar do concurso estar pronto a avançar, a conclusão da obra, que permitirá a reabertura total das três faixas no sentido ascendente (Pontinha-Belas) nunca deverá ocorrer antes do final do ano.



Aquele troço do IC 16 encerrou à circulação em dezembro, depois de ter sido detetado um abatimento no pavimento, junto à zona de acesso ao centro comercial Dolce Vita Tejo.



A IP realizou, entretanto, algumas intervenções para minorar o problema, conseguindo reabrir todas as faixas do sentido descendente e uma no inverso. No entanto, de acordo com a fonte contactada, aquela via necessita de uma intervenção de fundo, que obriga à cooperação entre diversas entidades.



Após o concurso e, na melhor das hipóteses, os trabalhos poderão arrancar lá para o verão, sendo que para a conclusão serão precisos cinco a seis meses. Ou seja, antes do final do ano, dificilmente aquela alternativa rápida às saídas da capital na direção de Sintra- liga a CRIL à A16 - voltará a estar operacional.